أخبار مصر | "حصار كورونا" يتصدر اهتمامات مؤتمر "الأطباء العرب" الـ 45

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حصار كورونا" يتصدر اهتمامات مؤتمر "الأطباء العرب" الـ 45 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص اتحاد الأطباء العرب، خلال فاعليات مؤتمره السنوي ال45 الذي يعقد في الفترة من 5-7 مارس الجاري، جلسات خاصة لمناقشة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا، الذي تزداد خطورته يوما بعد يوم، وذلك بحضور متخصصين وخبراء دوليين.

وقال بيان صادر عن اتحاد الأطباء العرب، إن مؤتمر الأطباء العرب الـ 45 خصص خلال فاعليات يومه الثالث جلسة خاصة بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث"، يترأسها المجلس العلمى لإدارة الأزمات والكوارث بالمعهد العربى للتنمية المستدامة (معتمد)، بمشاركة الدكتور عمر عياشى، أحد الممثلين لاتحاد الأطباء، للحديث عن إدارة الأزمة فى لبنان، وتقديم الحلول العملية، والإجراءات المطلوبة، ونشر الوعي للعبور بسلام من أزمة كورونا.

كما تتناول الجلسة الثالثة للمؤتمر في اليوم الثاني؛ الأخطار التى تهدد العالم فيما يخص الميكروبات المقاومة للأدوية، والجهود الدولية، والبروتوكولات الطبية للحد من تطور هذه المشكلة.

وبحضور خبراء دوليين، سيتم خلال الجلسة الثالثة عرض قواعد التناول الإعلامى للمخاطر البيولوجية"؛ خاصة فيروس كورونا، الذى تزداد خطورته يوما.

وفي السياق ذاته، وخلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر، تلقي الدكتورة رهام غلاب، عضو المجلس العلمى لإدارة الازمات والكوارث بوزارة الصحة، كلمة تتناول خلالها خريطة التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد- 19)، والإجراءت المطلوبة للحد من انتشار المرض، وضمان استعداد المنظومة الصحية للتعامل مع الأزمة.