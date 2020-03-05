مصر | حبس مفتش أغذية مزيف بالزيتون 15 يوما

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم الأربعاء، تجديد حبس متهم انتحل صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة بقصد النصب على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، تمكنت من ضبط "م. ع.ا" 57 سنة عاطل، أثناء تواجده بشارع سليم الأول دائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (2 بطاقة رقم قومي باسمه "بمحل إقامة مختلفة "، وكارنيه منسوب صدوره من وزارة الصحة باسم" ع. س" كارنية " مزور "، ومبلغ مالي 600 جنيه، وهاتف محمول) أثناء قيامه بانتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة والنصب على" أ. ح.ع"، "22 سنة" صاحب محل كائن بمكان الضبط ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

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وبسؤال المجني عليه أوضح سابقة قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، عقب إيهامه بأنه مفتش أغذية بوزارة الصحة ويستطيع إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجني عليه أيدها، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في النصب على المواطنين بأسلوب " انتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة "، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه في النصب على المواطنين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.