مصر | تجديد حبس طبيب الأسنان وليد شوقي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس طبيب الأسنان وليد شوقي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس طبيب الأسنان والناشط السياسي وليد شوقي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت في وقت سابق، تجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وحققت النيابة مع المتهم على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة، والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة له ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتضم هذه القضية عددا من النشطاء، أبرزهم: "الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والناشطة أمل فتحي، والناشط شريف الروبي، والمدون محمد أكسجين، ومراسل البرنامج التليفزيوني أبلة فاهيتا شادي أبوزيد، والمحامي أحمد صبري أبو علم، والناشط السياسي أيمن عبد المعطي مدير التوزيع بدار (المرايا) للنشر والتوزيع، والمحامي سيد البنا".