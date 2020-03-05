شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مايا مرسي في احتفالية برعاية مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، مساء الأربعاء، في فعاليات احتفالية bt100 في دورتها الثالثة لتوزيع الجوائز السنوية وتكريم كبار المسؤولين ومجتمع الأعمال المصرى.

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وخلال الاحتفالية تم تكريم الدكتورة مايا مرسي وعدد من الوزاء والشخصيات العامة ورواد الأعمال.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذا التكريم مؤكدة أن «bt100» تعد نموذجا مختلفا في مجتمع المال والأعمال، وتطوير المحتوى المقدم والمعايير البناءة تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، من أجل التسليط الضوء على الشركات التي تستحق الإشادة بها، نتيجة لما قدمته للمجتمع المصرى والمنظومة الاقتصادية.

يذكر أن احتفالية «bt100» تقام للعام الثالث تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء تكريمًا لكبرى الشركات الخاصة العاملة بالسوق المصرية، لما حققته من دور فعال ومهمّ في المجتمع الاقتصادي، والتي تتماشى إنجازاتها مع خطى الدولة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤى 2030

احتفالية «bt100»

احتفالية «bt100»

احتفالية «bt100»

احتفالية «bt100»

احتفالية «bt100»

احتفالية «bt100»

احتفالية «bt100»