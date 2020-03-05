شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم بعد غدً الجمعة.

يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف المصرية واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل) وإكرام حفظته وحرص محافظة بورسعيد على الإسهام في ذلك.

كما يفتتحان المجمع الإسلامي الكبير العريق بمدينة بور فؤاد بعد ما تم تأهيله وصيانته تأهيلا على أكمل وجه بالمشاركة بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة قناة السويس.