شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة لمدة 8 ساعات مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى قطع ضخ المياه لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ 10 مساء بعد غدِ الجمعة الموافق 6/3/2020 وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 7/3/2020، وذلك لسرعة الإنتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكى بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى أحياء ( جنوب الجيزة، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) .

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت الخاصة والعامة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .

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وكان الخليج 365 رصد التوسعات تجرى بمحطة جزيرة الدهب بجنوب الجيزة، والتى تم افتتاح المرحلة الأولى منها منذ 5 أشهر تقريبا، والمقرر افتتاح المرحلة الثانية مارس الجارى، ليتم حل أزمات الانقطاع وتحسين الخدمة بمناطق الهرم وفيصل والعمرانية وكفر طهرمس وساقية مكى، ومناطق بالمنيب.

وأدخل جهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، تكنولوجيا حديثة لتنقية المياه تسمى "الديناساند"، من أهم مميزاتها توفير مساحات الأرض التى يتم استخدامها فى المحطات العادية، وانتاج كميات أكبر من المياه، حيث يتم انشاؤها على 20% من إجمالى مساحات المحطات العادية، بالإضافة إلى تنقية المياه بجودة أعلى، فالمحطة عبارة عن حوض واحد مقسم من الداخل، يتم فيه عمليات التنقية والترشيح والحقن بالشبة والكلور بالإضافة إلى خزان للمياه النقية قبل الضخ بشبكة المياه العمومية، وهو ما يوفر 70% من مساحات الأراضى المستخدمة لإنشاء محطة مياه عادية.

وتنتج توسعات محطة مياه جزيرة الذهب 160 الف متر مكعب مياه يوميا، بتكلفة إجمالية 640 مليون جنيه، وافتتاح المرحلة الأولى منها بطاقة إنتاجية 80 ألف متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن يتم تعميم تكنولوجيا الديناساند الموجودة بالمحطة الجديدة، على مستوى الجمهورية حيث تم تطبيقها قى 2 من المحطات ومحطة جزيرة الدهب هى الثالثة لتنتج 160 الف متر مكعب.