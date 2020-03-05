أخبار مصر اليوم.. حظر دخول القطريين مصر من 6مارس تطبيقا للمعاملة بالمثل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها قرار الحكومة بحظر دخول القطريين إلى مصر بداية من 6 مارس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمباراتى صن داونز والترجى في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

حظر دخول القطريين مصر بداية من 6 مارس لحين إشعار آخر.. تطبيق القرار حتى على الحاملين إقامة سارية في مصر.. ويأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها، أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

القصاص من الإرهابى هشام عشماوى.. 14 جريمة شاهدة على الخيانة.. محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.. واستهداف كمين الفرافرة وقتل جميع ضباطه وأفراده.. والتخطيط لاستهداف السفن بقناة السويس..والمشاركة في قنص القوات

أعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه تم صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى، بعد صدور حكم إعدامه من المحكمة العسكرية في نوفمبر من عام 2019، في قضية " ضرب كمين الفرافرة".

"الصحة" تعلن تطبيق إجراءات الحجر الصحي على 77 دولة.. وتوفر بوابات لعمل المسح الحراري للقادمين من الخارج.. وتؤكد: 82 % من الحالات المصابة بكورونا لا تظهر عليهم أعراض.. وتجهيز 26 مستشفى للعزل بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين من 77 دولة حول العالم كإجراء احترازي لمنع تسرب وباء كورونا إلى الدول الموبوءة، وتابعت وزارة الصحة: الـــــ 77 دولة ظهرت فيهم بؤر الإصابة بالمرض، وجميع القادمين من هذه الدول إلى مصر يخضعون للفحص الطبي والحراري، قبل دخولهم للبلاد، كما يتم تحرير كروت المراقبة الصحية ومتابعتهم على مدار 14 يوم.

الهجرة: من يرغب فى العودة لعمله بالكويت إجراء PCRوتقديمه للسفارة الكويتية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملى الإقامات الموجودين فى إجازات بمصر إلى دولة الكويت.

الحكومة تنفى إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب نتيجة انتشار فيروس كورونا

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب بداية من 7 مارس ولمدة 4 أسابيع نتيجة انتشار فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء أي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وأن جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية، وأنها مستمرة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية.

مصر تروج لأكبر مزايدة للبحث عن الذهب في مؤتمر كندا.. وزير البترول يلتقى شركات التعدين العالمية ويؤكد: المعلومات الجيولوجية متاحة الآن.. ويعلن إجراء مسح للصحراء الغربية.. و"سبروت ولامنشا" تعلن رغبتها في المشاركة

نشاط مكثف للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، بحضور السفير المصرى بكندا أحمد أبو زيد، والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.





أبرز 12 قرارا حكوميا اليوم ..الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع قبرص.. والسماح لذوي الاحتياجات بالكشف الطبى في المستشفيات العامة أو الخاصة.. واعتبار إنشاء جامعتى الملك سلمان والجلالة مشروعات قومية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على 12 قرار تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية والذى يتعلق، بالاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وقبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.

رئاسة الحرمين: هواء المسجد الحرام معقم ونقى 100% ومفلتر 9 مرات

أكد المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى بن حسنى حيدر أن الرئاسة أطلقت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وزيادة وعى العاملين على مختلف فئاتهم بالمسجد الحرام وتعميق خبراتهم بطرق التعامل معه وتوقّيه، من أجل التأكد من سلامة وصحة قاصدى الحرمين الشريفين بما يمكنهم – بإذن الله - من أداء مناسكهم وطاعاتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة.

المركزى السودانى: انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد

أعلن البنك المركزى انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وأعلن محافظ البنك المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم فى تعميم (صحفي) أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.

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إيطاليا تقرر إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد

قررت الحكومة الإيطالية، إغلاق المدارس والجامعات في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، فى غضون ذلك توقعت بيانات صدرت اليوم الأربعاء خسارة قطاع السياحة فى إيطاليا لحوالى 7.4 مليار يورو فى الفترة ما بين مطلع مارس الجارى إلى 31 مايو المقبل بسبب تفشى عدوى كورونا فيروس المستجد فى البلاد، وفقا لصحيفة "فارو دى روما" الإيطالية.

بريطانيا تسجل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلنت الصحة البريطانية تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل ، وقالت إدارة الصحة العامة فى بريطانيا، إنها ستتعاقد مع أطباء على المعاش فى البلاد إذا ما دعت الضرورة لذلك وفق الخطة التى تدرسها الحكومة البريطانية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

الأرصاد للمواطنين: لا تخففوا الملابس.. وتكشف: ارتفاع الحرارة اليوم وغدا فقط عن المعدل بـ 5 درجات.. وتحذر: انخفاض ملحوظ يبدأ الجمعة.. وشوائب عالقة في الجو.. وشبورة تؤثر على الرؤية

"لا تخففوا الملابس ولا تغتروا بارتفاع درجات الحرارة"، هذا ما حذر منه خبراء هيئة الأرصاد الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات، خاصة وأن الأجواء لازالت شديدة البرودة ليلا، وتوقع الخبراء أن يعقب هذا الارتفاع انخفاض في درجات الحرارة.

يوتيوب يحذف أغنية "عود البطل" لـ حسن شاكوش وعمر كمال بعد 6 ملايين مشاهدة

رغم نجاح أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنية بعدما حققت 6 ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط من طرحها، بدون أسباب معلومة حتى الآن، وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: أخيرا استخراج شهادة الوفاة بعد أكثر من شهرين

أعلنت رهاب بيطار، انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة، السورى محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة".

تحذير لـ صن داونز: الأهلي لم يخسر سوى مرتين فقط فى أفريقيا بعد التقدم بهدفين

سلطت قناة "سوبر سبورت" الجنوب أفريقية الضوء على قمة الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل في بريتوريا ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي يسعى فيها بطل جنوب أفريقيا لتعويض الخسارة التي منى بها في الذهاب بهدفين دون رد لمواصلة حلم التتويج بلقبه الثاني والأول منذ 2016.

آخر كلام.. اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـVARغداً

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تطبيق تقنية حكم الفيديوVAR غداً فى مباراة إنبى وطلائع الجيش فى بداية الدور الثانى للدورى الممتاز.

كورونا يتلاعب بمشاعر الزملكاوية.. وزارة الصحة التونسية توصى بإقامة مباراة الزمالك والترجى بدون جماهير.. وزير الرياضة والاتحاد يؤكدان حضور التوانسة.. وطرح التذاكر على الإنترنت اليوم.. والبعثة تتجاهل الأحداث

حالة من الترقب عاشتها جماهير الزمالك فى الساعات الماضية، بعدما أوصت وزارة الصحة التونسية بإقامة مباراة الفريق أمام الترجى على استاد رادس بدون جماهير، والمحدد لها يوم الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، خوفا من تفشي فيروس كورونا، حيث تمنى نفسها بعدم حضور جماهير الدم والذهب لضمان خروج فريقها بنتيجة إيجابية ومواصلة مشواره للتتويج باللقب الغائب منذ 2002 عندما حقق الفريق لقبه الخامس.

"دفتر أحوال الأهلى" فى جوهانسبرج قبل موقعة الثأر أمام صن داونز.. جلسات خاصة بين اللاعبين لخطف تأشيرة نصف نهائى أفريقيا.. الخطيب يُشعل حماس البعثة.. فايلر يستكشف المنافس.. وعبد الحفيظ: تعلمّنا من درس الماضى

لا حديث داخل بعثة فريق الأهلى بجنوب أفريقيا إلا عن كيفية رد الاعتبار وتقديم مباراة قوية أمام صن داونز في الثالثة من عصر السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال فريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة المرتقبة التى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تضمن له الصعود للدور نصف النهائى فى البطولة الأفريقية وكذلك الثأر من صن داونز الذى أذاق الأهلي هزيمة قاسية الموسم الماضي في نفس الدور عندما فاز عليه بخماسية نظيفة فى مباراة الذهاب ليودَع الاحمر البطولة من الباب الضيق بعدما اكتفى بفوز ضعيف في لقاء العودة ببرج العرب بهدف "يتيم".