شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحذر من "حقنة البرد".. تسبب مشاكل لمرضى السكرى والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز المعلومات الدوائية المصرية، التابع للإدارة المركزية للشئون الدوائية، بوزارة الصحة والسكان، من استخدام "حقنة البرد"، أو ما يسمى بالخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتى تكون خليط من مضاد حيوى، ومسكن للآلام، موضحًا أنه لا يوجد علاج لنزلات البرد، وإنما يتم استخدام بعض الأدوية التى تساعد على تخفيف بعض الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلى المختص.

وأكد المركز أن الاستخدام الأمثل للأدوية، يجب أن يكون وفقا ًللحالة الصحية لكل شحص على حدى، لافتاً إلى أن استخدام " الديسكاميثازون يؤثر بشكل مضر على مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، كما أن المضاد الحيوى بشكل عام لا يعالج نزلات البرد لأنه عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.

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وأوضح مركز المعلومات الدوائية أن استخدام مسكن الآلام وخافض الحرارة، يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، والإفراط به يسبب قرحة فى المعدة واختلال فى وظائف الكلى.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنه تم إنشاء مركز المعلومات الدوائية المصرى بمقر الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ليكون مسئولا عن تحسين وتطوير خدمة الرعاية الصحية المقدمة للمريض المصري بجمهورية مصر العربية، من خلال التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الصحى والمجتمع.

وقالت وزارة الصحة، إن مركز المعلومات الدوائية يوفر نظام خدمات المعلومات الدوائية للتزود بمعلومات صحية وطبية دقيقة ومتكاملة قائمة على الأدلة الصحيحة، للتأكيد على دور الوزارة فى رفع الوعى الصحى لكل من مقدمى الرعاية الصحية (الأطباء - الصيادلة - التمريض) والمريض المصرى على حد سواء بهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية.