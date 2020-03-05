نشرة أخبار كورونا حول العالم 4 مارس.. تعرف على التفاصيل من الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العديد من دول العالم ارتفاع فى عدد الإصابات بفيروس فيما تعافى مصابين أخرين فى الوقت الذى أعلن صندوق النقد الدولى أن انتشار كورونا سيخفص النمو العالمى 2020 وأعلنت معظم الدول تشديدات الإجراءات الوقائية على المطارات والحدود للوقاية من فيروس كورونا وعدم تفشى الفيروس.

صندوق النقد الدولى " كورونا" يخفض النمو العالمى فى 2020 عن 2019

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء أن الانتشار المستمر لفيروس كورونا سيخفض النمو العالمى فى 2020 عن مستويات العام الماضى، وأن صندوق النقد سيعدل مجددا بالخفض توقعاته للنمو فى الأسابيع المقبلة، وفى يناير، قدًر صندوق النقد النمو العالمى للعام 2019 عند 2.9 بالمئة وللعام 2020 عند 3.3 بالمئة. وفى فبراير شباط قال الصندوق أن تفشى فيروس كورونا سيقتطع 0.1 نقطة مئوية من النمو فى 2020 .

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق إجراءات الحجر الصحى على القادمين من 77 دولة حول العالم كإجراء احترازى لمنع تسرب وباء كورونا إلى الدول الموبوءة، وتابعت وزارة الصحة: الـ 77 دولة ظهرت فيهم بؤر الإصابة بالمرض، وجميع القادمين من هذه الدول إلى مصر يخضعون للفحص الطبى والحرارى، قبل دخولهم للبلاد، كما يتم تحرير كروت المراقبة الصحية ومتابعتهم على مدار 14 يوم، لافته إلى أن 82 % من الحاملين لفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض، أو تظهر عليهم أعراض بسيطة، وبالتالى ليس من السهل الكشف عن الشخص الحامل للفيروس، إلا إذا تم إجراء تحليل pcr له مشيرة إلى أنه تم توفير بوابات تعمل بنظام الأشعة تحت الحمراء، للكشف عن درجات الحرارة المرتفعة للركاب وهو ما يسع مرور عدد كبير من الركاب، ما يقلل من التزاحم أمام رجال الحجر الصحى الذين يتولون الفحص للركاب.

أكد المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى بن حسنى حيدر أن الرئاسة أطلقت عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وزيادة وعى العاملين على مختلف فئاتهم بالمسجد الحرام وتعميق خبراتهم بطرق التعامل معه من أجل التأكد من سلامة وصحة قاصدى الحرمين الشريفين بما يمكنهم من أداء مناسكهم وطاعاتهم بيسر وسهولة

وأوضح المتحدث أن هواء التكييف داخل المسجد الحرام يتم فلترته تسع مرات، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف تختلف عن أجهزة التكييف المستخدمة داخل المبانى، حيث وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين أفضل وأجود أنواع التكييف داخل المسجد الحرام.

واضافت الرئاسة فى بيان صحفى، أن نظم الفلترة تضمن توفر هواء نقى 100%، من خلال ثلاث مراحل يمر بها الهواء هى سحب الهواء الطبيعى من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب حيث يتم توجيه الهواء للفلاتر ليتم تنقيته، علمًا بأن هذه الفلاتر يتم تنظيفها بشكل يومى، ثم يصل إلى وحدات التبريد وهى عبارة عن مرحلة تبريد أولية يتم عملية التبادل الحرارى فيها والتى تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتى الشامية وأجياد، ويتم تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى، ثم يتم نقل الهواء إلى وحدات التكييف الثانية ليتم تبريد الهواء مرة أخرى من خلال المبادلات الحرارية وتتم فلترته للمرة الثالثة من خلال ثلاثة فلاتر، ثم نقله إلى مرحلة التعقيم، لتصل عدد مرات فلترة الهواء إلى 9 مرات وتعقيمه مرة واحدة من خلال أجهزة تعقيم تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، ثم ينطلق داخل أرجاء البيت العتيق وهذه العملية تضمن سلامة قاصدى وزوار المسجد الحرام، وعدم انتشار أى جراثيم ومكروبات. وعن تفريغ الهواء وإخراجه من داخل المسجد الحرام قالت الهيئة انها راعت التصاميم الهندسية فى البناء والتشييد عملية إخراج الهواء حيث جعلت جميع التصاميم مفتوحة وغير مغلقة.

وتتم عملية التبريد من خلال (344) وحدة مناولة هواء للتبريد موزعة على موقعين داخل المسجد الحرام، وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى باستبدال 75% من المبادلات الحرارية فى التوسعة السعودية الثانية خلال الأيام الماضية، وتوجد محطتان للتبريد من أكبر محطات التبريد فى العالم، الأولى محطة أجياد حيث تنتج (35300) طن تبريد يستخدم منها حوالى ( 24500) طن تبريد، والثانية المحطة المركزية الجديدة استطاعتها (120) ألف طن تبريد تغذى حاليا التوسعة السعودية الثالثة .

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 38 حالة وفاة و119 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما يرفع العدد الإجمالى فى شتى أنحاء البلاد إلى 2984 وفاة و80421 إصابة.

وذكرت اللجنة، فى تقريرها اليومى، أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 37 حالة فى مقاطعة هوبى (مركز انتشار الفيروس بوسط الصين) وحالة واحدة فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، فيما تم تسجيل 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس فى "هوبي" و4 حالات فى باقى أنحاء الصين.

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أعلن مركز حماية الصحة فى هونج كونج اليوم الأربعاء، تسجيل حالتى إصابة مؤكدتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد فى المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 103

إيران

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إيران الأربعاء، إلى 92 شخصا، وبلغ إجمالى الإصابات 2922، وتم شفاء 552، بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وذلك بالتزامن مع وصول ممثلين عن منظمة الصحة العالمية إلى طهران، كما كشف محسن أروجى مدير عام إدارة الأزمات فى مدينة قم الإيرانية، وجود 840 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد فى المستشفيات، بينها 85 شخصا تماثل للشفاء.

فرنسا

شهدت دولة فرنسا ارتفاعا فى عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 257 حالة.

بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة.

ألمانيا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى 240 حالة.

كندا

أعلن وزير الصحة بمقاطعة "بريتش كولومبيا" الكندية، أدريان ديكس، ومسؤول الصحة الإقليمى الدكتور بونى هنرى، عن ثلاث حالات جديدة من فيروس (كورونا المستجد) لترتفع عدد الحالات إلى 12 حالة فى المقاطعة الغربية لكندا، ويصل عدد إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 33 حالة.

إيطاليا

قررت الحكومة الإيطالية، إغلاق المدارس والجامعات فى البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، فيما تسبب الفيروس فى خسارة قطاع السياحة فى إيطاليا لحوالى 7.4 مليار يورو فى الفترة ما بين مطلع مارس الجارى إلى 31 مايو المقبل وذكرت فيدرالية القطاع التجارى-السياحى الإيطالى، أن البلاد ستفقد أكثر من 31.5 مليون سائح فى هذه الفترة فى ضوء التطورات الأخيرة لوتيرة تفشى الفيروس

وتعتبر إيطاليا الوجهة الثالثة للسياح فى دول الاتحاد الأوروبى، بعد إسبانيا وفرنسا، ويشكل قطاع السياحة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، ما يعادل 90 مليار يورو، ويوظف بشكل مباشر أو غير مباشر حوالى 3.5 مليون شخص.

حيث أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2263 شخصًا، والوفيات إلى 79 حالة، فى حين تعافى 160 من المرضى.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم، اكتشاف أربعة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين إلى 12 حالة مؤكدة.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافى أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" فى البلاد، لافتة إلى أنه جرى إخراجه من مركز العزل والعلاج بعد تلقيه الرعاية اللازمة.