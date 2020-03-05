اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأربعاء، منها قرار الحكومة معاملة قطر بالمثل وحظر دخول القطريين إلى مصر بداية من 6 مارس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى، وآخر استعدادات الأهلى والزمالك لمباراتى صن داونز والترجى في بطولة دورى أبطال أفريقيا حظر دخول القطريين لمصر بداية من 6 مارس ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل المتحدث العسكرى يعلن تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى "الصحة" تعلن تطبيق إجراءات الحجر الصحي على 77 دولة.. وتوفر المسح الحراري للقادمين من الخارج الحكومة تنفى إخلاء بعض مدارس الجمهورية من الطلاب نتيجة انتشار فيروس كورونا Advertisements مصر تروج لأكبر مزايدة للبحث عن الذهب في مؤتمر كندا.. وزير البترول: المعلومات الجيولوجية متاحة الآن إيطاليا تغلق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا.. وبريطانيا تسجل 34 إصابة فى يوم واحد الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. وتكشف ارتفاع الحرارة اليوم وغدا 5 درجات.. وانخفاض ملحوظ يبدأ الجمعة يوتيوب يحذف أغنية "عود البطل" لـ حسن شاكوش وعمر كمال بعد 6 ملايين مشاهدة محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: أخيرا استخراج شهادة الوفاة بعد أكثر من شهرين اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية الـVARغداً.. والأهلى والزمالك يواصلان الاستعداد لمواجهة صن داونز والترجى

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