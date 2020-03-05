شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: الاتحاد الأوروبى يرفض ابتزاز تركيا والحدود ستبقى مغلقة أمام المهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يرفض ابتزاز تركيا، مشيرة أن الحدود ستبقى مغلقة أمام المهاجرين، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها

كان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اتهم تركيا، باستغلال المهاجرين لابتزاز أوروبا وقال إن على أنقرة احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين على أراضيها، حيث قال لو دريان أمام أعضاء البرلمان الفرنسي، إنه غير مقبول أن تستخدم تركيا قضية المهاجرين للضغط على أوروبا.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن أوروبا احترمت على مدى السنوات الأربع الماضية الاتفاق الذي أُبرم في مارس 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بما يشمل التزامات مالية كبرى، وأن على أنقرة القيام بالمثل.

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يأتي هذا في الوقت الذى أعلنت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تقديم دعم مالي لليونان بقيمة 700 مليون يورو لحل أزمة المهاجرين، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يشارك اليونان نفس المخاوف بشأن الوضع على الحدود، بعد فتح تركيا الحدود من جانبها أمام آلاف المهاجرين للعبور إلى أوروبا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المخاوف اليونانية هي مخاوفنا، هذه الحدود ليست حدود اليونان فقط، بل حدود أوروبا، متابعة: أؤكد دعم الاتحاد الأوروبي إلى اليونان، وأنا مسؤولة تماما عن حشد الدعم اللازم للسلطات اليونانية.