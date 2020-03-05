شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام صالح جمعة لاعب الأهلى بدهس شاب بسيارته والهرب فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شاب اتهاما لصالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بالتسبب فى إصابته نتيجة صدمه بسيارته أثناء خروج المصاب من مقر عمله بالجيزة، وذكر أن اللاعب فر هاربا بسيارته عقب الاصطدام به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد باتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، وذكر المصاب فى محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجهًا له اتهاما بالتسبب فى الإصابات التى لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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من ناحية أخرى أفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب الذي صدمه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى في الجيزة، حيث إن الإصابات التي لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده.

واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.