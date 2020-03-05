شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحجر الصحى: كورونا أصله حيوانى وأعراضه الشديدة تصيب الأطفال وكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحى بوزارة الصحة، أن المتخصصين فى الصحة العامة لديهم توقع لأوبئة كل فترة، مثل فيروسات الإنفلونزا، لأنه الفيروس يكون سريع التحول .

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل 10 أو 15 عاما يكون هناك توقع لوباء عالمى يراه البشر لأول مرة، ولذلك يتم الاستعداد له قبل ظهوره.

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وتابع أيمن إمام مدير الحجر الصحى بوزارة الصحة، أن كورونا فيروس من أصل حيوانى ولكنه يتحول ليصيب البشر، وينتقل بينهم، وهنا تكمن خطورته.

ولفت إلى أن أن الفيروسات التى تصيب الإنسان كل فترة تكون غير مخيفة، لأن أعراضها تكون من خفيفة إلى متوسطة، ولا تكون شديدة إلى مع حاملى بعض الأمراض، أو كبار السن والأطفال.