شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة مشيرة خطاب: الرئيس السيسى لا يتوانى عن حماية حقوق المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السفيرة مشيرة خطاب الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة"، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية، مؤكدة أن الرئيس السيسى لا يتوانى عن حماية حقوقها ويؤمن بدورها فى المجتمع، وقالت خطاب - خلال كلمتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة والتى انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء بالقاهرة - إن المرأة المصرية تتمتع بالكثير من الحقوق على مر العصور والدولة بقيادة الرئيس السيسى كان لها الدور الكبير فى تمكين المرأة فى الحياة السياسية، حيث أن هناك 8 وزيارات بالحكومة، بالإضافة إلى تمثيلها بنسبة جيدة فى مجلس النواب ، مؤكدة أن الدستور المصرى لا يفرق بين الجنسين .

وأشارت إلى أن هناك تشريعات توقع عقوبات على من يحرم اى امرأة من حقوقها مثل الميراث ، فضلا عن إطلاق البنك المركزى لمبادرة الشمول المالى والتى يعد أكثر مستفيديها من النساء، وأوضحت أنه لابد من وجود شراكات فاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لتوعية المجتمع بأهمية حقوق المرأة.

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ولفتت إلى أن هناك دولا وضعت استراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة والأطفال ، ويجب مراجعة التشريعات لتكون مواءمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ونوهت بضرورة سد الفجوة بين الجنسين وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات وان يكون للمرأة مساحة فى الموازنات الوطنية ، كما أننا نحتاج لتطوير استراتيجيات شاملة لسد الفجوة بين النوعين .

وشددت على ضرورة مواجهة ظاهرة الزواج المبكر وختان الإناث للحفاظ على حقوق المرأة ، لافتة إلى ضرورة تشجيع الدول على التصديق على الاتفاقيات التى تحفظ حقوق المرأة وإلزامهم بتنفيذ هذه الاتفاقيات .