شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية إطلاق المبادرة القومية لدعم ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، المشرف على نادي ريادة الأعمال، الأربعاء، في الاحتفالية التي نظمها البنك المركزي المصري وجامعة النيل، لإطلاق المبادرة القومية لدعم ريادة الأعمال «رواد النيل»، بتكليف من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.

حضر الاحتفالية، نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء البنوك المصرية، وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعمرو موسي رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور طارق خليل رئيس الجامعة.

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ورحب الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، بمشاركة جامعة الأزهر كأحد الشركاء الأساسيين في المبادرة من خلال تأسيس نادى ريادة الأعمال، وتوقيعها اتفاقية تعاون مع جامعة النيل، العام الماضي، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي.

ونص البروتوكول الموقع بين جامعتي النيل والأزهر، لتنفيذ عدة برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على مفاهيم ريادة الأعمال وصولا لتحقيق مفهوم الجامعة الريادية الشامل.

ويعد نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر هو الكيان الرسمي لتنفيذ كافة أنشطة وبرامج ريادة الأعمال بالجامعةد وهو عضو الشبكة القومية لنوادى ريادة الأعمال بالجامعات المصرية والتى ترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وساهم النادى منذ إنشاؤه في مايو الماضي وحتى الآن، في تدريب ١٠٠ عضو هيئة تدريس من ٣٨ كلية، و١٠٠٠ طالب وطالبة، وعقد ٢٨ ندوة تعريفية بمختلف كليات وفروع الجامعة.