شكرا لقرائتكم خبر عن لتفادي حوادث الطرق.. تطوير مدخل الشرفا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل قريه الشرفا بشرق النيل، الذي يمثل أحد أهم المداخل، لتحكمه في حركة المرور لمدخل مدينة المنيا الجديدة والطريق المؤدي للطريق الصحراوي الشرقي وطريق الجيش.

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رافق المحافظ، محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، العميد عادل جلال مدير اداره المرور، المهندس عمر درويش وكيل وزاره الري ومحمد سيد رئيس مدينه المنيا وعدد من الجهات المعنية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول أعمال التطوير الشاملة للطريق من أعمال توسعة وإقامة محاور مرورية لتيسير الحركة، وتغطية جزء من ترعة سواده لاستغلالها في مرور السيارات بشكل آمن، وذلك بهدف تقليل نسب الحوادث على طريق الشرفا حفاظاً على حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم، موجها بضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

من جانبه أوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة، أن تكلفة أعمال التطوير تصل إلى مليون و600 ألف جنيه، وتشمل تغطية جزء من ترعة سوادة، ورصف الطريق.