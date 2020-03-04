شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء.

وأكدت وزيرة الصحة في بيان، اليوم، أن جميع الحالات جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين وجرى الإعلان عنهما مسبقًا.

ولفتت الوزيرة إلى أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ «pcr» له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

وأضافت «زايد» أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وفي تحسن مستمر، وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته.

ولفتت إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازى، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

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وأشارت الوزيرة إلى تزويد مقر العمل للحالة الإيجابية الثانية بـ 3 عيادات للمسح الطبي، و6 سيارات إسعاف مجهزة منها 3 سيارات ذاتية التعقيم، كما تم تنظيم 3 ندوات لزيادة الوعي بسبل الوقاية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بالإضافة إلى عقد دورتين تدريبيتين للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبي.

ولفتت «زايد» إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ 41 حالة عائدة من العمرة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية.

ووجهت «زايد» الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، خاصة الحجر الصحي، والطب الوقائي، وهيئة الإسعاف، وجميع فرق العزل، وفرق الترصد، والعاملين في المواني والمطارات، والفرق التي تقوم بالاستقصاء عن كافة المخالطين للحالة الإيجابية التي تم الإعلان عنها، لما يبذلونه من جهد في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد للبلاد.

وأكدت أن جميع البيانات مدققة وجميع التحاليل التي يتم إجراؤها للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية.​

وأكدت وزيرة الصحة والسكان مجددًا، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بجميع محافظات الجمهورية، سوى ماجرى الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة، سيجري الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية، طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، موضحة أن جميع البيانات مدققة، وجميع التحاليل التي يجري إجراؤها للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، يجري تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية.