شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على رفع الإشغالات والاهتمام بالنظافة بـ«قويسنا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مراجعة التعاقدات الخاصة بمقاولين الفرز والغربلة والنفايات بمقلب قويسنا العمومى بطريق ميت بره، وذلك للإرتقاء بمنظومة العمل ورفع معدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمدينة قويسنا، اليوم، حيث أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة العامة بالمدينة والطرق الفرعية وكذا عدم رفع نواتج الهدم من على ترعة الخضراوية، وعدم إتخاذ إجرءات حاسمة حيال منشأت حديثة على أراضى زراعية لم يتم إزالتها، مؤكداً على ضرورة إزالة جميع التعديات الجديدة على الأراضي الزراعية في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية.

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وشدد المحافظ على رئيس المدينة برفع الإشغالات والإهتمام بالحالة العامة للنظافة خلال تفقده لبؤر تجمعات القمامة ونوانج الهدم بوسط المدينة وكذا شارع العهد الجديد إمتداد السكة الحديد حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

وخلال تفقده لمقلب القمامة إستمع لشرح تفصيلى من اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا، عن آلية العمل بالمقلب، حيث أشار إلى أن المقلب يضم مصنعا، عبارة عن وحدات غربلة منذ عام 2011 وتم تأجيره لثلاث مقاولين لعملية الفرز والغربلة ورفع النفايات، وخط فرز الإنتاج الحربى يعمل بطاقة 212 طن يومياً، مشيراً إلى أن هناك 46 سيارة تعمل على نقل القمامة يومياً من قرى مركز قويسنا للمقلب.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء أملاك دولة على مساحة 5 فدان و11 قيراط بطريق مدخل قرية كفر الشيخ إبراهيم ووجه المحافظ رئيس المدينة بوضع تصور لبحث إمكانية إستغلالها بما يعود بالنفع العام على المحافظة.

محافظ المنوفية يتفقد مقلب قويسنا

محافظ المنوفية يتفقد مقلب قويسنا

محافظ المنوفية يتفقد مقلب قويسنا

محافظ المنوفية يتفقد مقلب قويسنا

محافظ المنوفية يتفقد مقلب قويسنا