شكرا لقرائتكم خبر عن متحف النيل بأسوان يستقبل المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، المستشارة الثقافية لسفارة البرتغال فى مصر، والدكتور ماجد طلعت الجبالى مدير قسم اللغة البرتغالية بجامعة أسوان، حيث تجولوا داخل قاعات المركز الثقافى الأفريقى ومشاهدة مقتنيات الدول الأفريقية وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان أسوان والمجسمات والأفلام الوثائقية.

ونفذت وزارة الموارد المائية والرى أعمال لتطوير متحف النيل بأسوان لكى يصبح هذا المركز منارةً إشعاع لثقافة الدول الأفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الأفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الأفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزارًا عالميًا على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

و تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ (2500) فردًا من المواد الطبيعة المتاحة بمحافظة أسوان (الحجر الرملى الاسوانى) بمتحف النيل ليتماشى مع التصميم العام للمكان من المقرر استغلاله المسرح لعقد حيث من المقرر استغلاله فى المنتديات والملتقيات العالمية والاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء ملعب خماسى بتكلفة إجمالية10,2 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 8.70 مليون جنية وبنسبة قدرها %85.

أشار التقرير إلى أنه تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تضم العديد من الوثائق والكتب والمستندات التاريخية الهامة عن الدول الأفريقية وتاريخ نهر النيل، واستغلال المساحات المتاحة بالدور الأول علوى من متحف النيل لإنشاء هذا المركز وعرض مقتنيات الدول الأفريقية التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول بالإضافة إلى لوحات عرض لجميع الدول الأفريقية بالإضافة لعدد من الشاشات تعمل باللمس وتسمح للزائرين بمشاهدة وتصفح الخرائط والمعلومات عن جميع الدول الأفريقية، وتم إنتاج فيلم عن كل دولة.