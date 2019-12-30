الأوقاف: غدا بحث اعداد الموسوعة الفقهية للرد على فتاوى المتطرفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدراسات الفقهية بـالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا الثلاثاء، اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد على طه ريان عضو هيئة كبار العلماء، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة والذى يتضمن استكمال إعداد الموسوعة الفقهية للرد على فتاوى المتطرفين، فيما عقدت اليوم الأحد، لجنة الفكر والحضارة الإسلامية برئاسة الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، وبحضور الدكتور عبد الفتاح مصطفى السيد غنيمه أستاذ تاريخ العلوم والفنون والتكنولوجيا بجامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور فتحى أحمد عبد الرازق جلال أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد ناقشت اللجنة محاور، وميادين، وأهداف الحوار المجتمعى.

وخلال اجتماعها الشهرى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عُقدت لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافى لمناقشة ” الحوار الثقافي للحضارات القديمة” برئاسة د. سعيد عطية مطاوع رئيس لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وبحضور كلٍّ من الدكتور أحمد عبد الرحمن القاضي أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور مصضطفى الفخراني أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور كمال علي محمود أحمد جاد الله أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتور صلاح نفيلي أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور كمال عبد السلام بريقع أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتور عبد العزيز حمدى أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، وتناولت اللجنة أهمية الحضارات القديمة ومدى الاستفادة من الحوار الثقافي بينها للتوعية والتنوير، وستناقش اللجنة في الجلسة القادمة موضوع مخاطر الإلحاد . Advertisements ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤخرا اليوم الواحد ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا. ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.



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