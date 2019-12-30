شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القاضى عبدالله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وصرح القاضى محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن القاضى عبدالله عصر، دعا فى برقيته المولى عز وجل أن يكون عام رخاء على شعب مصر، وعلى الرئيس السيسى، متنمنيا لرئيس الجمهورية دوام موفور الصحة والعمر والتوفيق.

وأدى المستشار عبدالله عصر، فى 6 يوليو الماضى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمحكمة النقض، خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى، ليتولى بذلك يتولى رسميا المستشار عبد الله عصر رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى.

كان المستشار عبدالله عصر من بين أقدم 7 أسماء لنواب رئيس محكمة النقض، أرسلهم مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، والتى غيرت من طريقة تعين رئيس المحكمة.

والمستشار عبد الله عصر من مواليد 7 أغسطس 1950، حصل المستشار عبد الله عصر على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدا، والتحق المستشار عبد الله عصر بالنيابة العامة عام 1973 عين معاوناً للنيابة العامة، وتدرج فى جميع مناصب النيابة العامة ، وتم ترشيحه، للعمل قاضيا بمحكمة النقض عام 1994

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وفى عام 1996 تولى المستشار عبد الله عصر منصب نائب رئيس محكمة النقص

وفى عام 2015 تم ندب المستشار عبد الله عصر للعمل رئيسا للمكتب الفنى لمحكمة النقض ، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.

وتم ندب المستشار عبد الله عصر عضوا بمجلس كلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة عامين، بجانب عمله وإعارته نائبا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية، لمدة 6 سنوات ورئيسا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض.