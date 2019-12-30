شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات جديدة لـ«الوطنية للانتخابات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ52 الصادر اليوم الإثنين، أربعة قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في الانتخابات، ومهام لجنة متابعة سير الانتخابات، وتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس النواب، وضوابط الدعاية الانتخابية. Advertisements وإليكم نص القرارات: الجريدة الرسمية by Amany Hassan on Scribd

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