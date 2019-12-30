شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يتفقد أعمال البناء بمبنى المحامين الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم، أعمال إنشاء مبنى النقابة الجديد المجاور لمبني النقابة القديم بشارع رمسيس، برفقه عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، واستمع خلال الجولة لشرح تفصيلي من المهندس المختص لخطة تشطيب المبنى.

سامح عاشور نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء مبنى النقابة الجديد المجاور لمبني النقابة القديم بشارع رمسيس

سامح عاشور نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء مبنى النقابة الجديد المجاور لمبني النقابة القديم بشارع رمسيس

وأكد «عاشور» ضرورة إنهاء المرحلة الأولى منه خلال أقرب وقت ممكن، لنقل الموظفين إليه، لبدء تطوير مبنى النقابة التاريخي، وطلب جدول زمني يتضمن كافة تفاصيل العمل بالمبنيين وموعد الأنتهاء منها، على أنه يسلم له خلال أسبوع على الأكثر.

سامح عاشور نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء مبنى النقابة الجديد المجاور لمبني النقابة القديم بشارع رمسيس

سامح عاشور نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء مبنى النقابة الجديد المجاور لمبني النقابة القديم بشارع رمسيس