شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة تسترد 29 مليون جنيه من شركات أجنبية: «فض 182 منازعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن الغرفة نجحت في استرداد أموال العديد من الشركات المنصوب عليها في الخارج والتى تصل إلى أكثر من 29 مليون جنيه.

وأضاف «الشاعر» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشركات العالمية أصبحت ملتزمة بتنفيذ جميع التعاقدات مع الشركات المصرية لعلمها أن الشركات المصرية لديهم حارس يستطيع الحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى عودة تصاريح الرحلات للعمل من جديد تقضى على ظاهرة السماسرة بنهاية عام ٢٠٢٠، خاصة بعد إقرار لائحة لتنظيم التصاريح، والذى تم تطبيقه بالغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

وأوضح الشاعر أن الغرفة حققت إنجازات ضخمة خاصة بعد استحداث لجنة لفض المنازعات بين الشركات السياحية، والتى نجحت في فض 182 منازعة دون اللجوء إلى القضاء وتوفير العديد من المصاريف في المحاكم وغيرها من اللجان الخارجية، مشيرا أن النظام التي وضعته الغرفة يتسم بالسهولة في التعاملات والاجراءات وبالتالى قلل الجزاءات على الشركات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي تم فرض جزاءات عليها وصلت إلى 270 شركة في 2017، بينما وصل عدد الشركات العام الماضى إلى 236، وبعد تولى المجلس الجديد إدارة الغرفة وصلت إلى 16 شركة فقط.