شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية»: لا شكاوى من امتحانات الفقة واللغة العربية والجبر لطلاب النقل الإعدادي والثانوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انطلاق امتحانات النقل الإعدادي والثانوي بمعاهد الإسكندرية الأزهرية اليوم الاثنين.

وتابع الشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي للمنطقة أعمال الامتحانات بمعهد فتيات الفتح المبين الإعدادي الثانوي، يمتحن طلاب الصف الأول الإعدادي في مادتي الفقه، واللغة العربية «ورقة أولى» ( النحو)، كما يمتحن طلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الفقه، واللغة العربية «ورقة أولى» ( النحو والصرف)، ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي أدبي في مادتي الفقه، وعلم النفس، ويمتحن طلاب الصف الأول الثانوي علمي في مادتي الفقه، والجبر وحساب المثلثات، ويمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي في مادتي الفقه، والعروض والقافية، ويمتحن طلاب الصف الثاني الثانوي علمي في مادتي الفقه، والجبر.

وتفقد اللجان، واطمأن من انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق التعليمات الخاصة بتنظيمها وتأمين اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة مع الطالبات أو العاملين، وتناقش مع الطالبات حول مستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها للمنهج المقرر، وعدم وجود أية شكاوى منها، وأكد على توفير كافة الوسائل لتهيئة الجو النفسي الملائم الذي يضمن أداء الطالبات للامتحانات في جو من الهدوء يساعدهم على التركيز والإجابة على الأسئلة، والقضاء على أي وسيلة للغش كما تأكد من متابعة الموجهين للجان وشدد على ضرورة التواصل مع غرفة متابعة الامتحانات بديوان عام المنطقة؛ لسرعة تذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة، وشدد على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.