شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بدراسة إنشاء مرفق إسعاف جديد وسكن لائق للعاملين بمستشفى أبورديس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أعمال التطوير الجارية بمستشفي أبورديس، وذلك في إطار متابعة إستعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقاً للمواعيد المحددة، لافتاً إلى أنها شددت على مراعاة معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كما راجعت الرسومات الهندسية المعتمدة طبقاً لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

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وأضاف «مجاهد»: «وزيرة الصحة والسكان أكدت على الاستغلال الأمثل لإمكانيات المستشفى، حيث يشمل المستشفى 46 سريراً، وغرفتي عمليات، و3 ماكينات غسيل كلوي، و4 أسرة للعناية المركزة، و5 حضانات للأطفال، ومعملاً، وقسم أشعة، وبنك دم تخزيني، و8 عيادات خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية».

وتابع «مجاهد»، أن الوزيرة حرصت خلال تفقد أقسام المستشفى على الاستماع لمطالب المرضى ووجهت على الفور بالاستجابة لمطالبهم، كما وجهت الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بدراسة تخصيص قطعة أرض لبناء مرفق إسعاف جديد بالمدينة على أن يتضمن سكن لائق للمسعفين والعاملين بهيئة الإسعاف.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان» وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.