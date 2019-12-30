شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شلل مرورى على كوبرى أكتوبر أعلى رمسيس باتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحاما مروريا شديدا وتكدسا للسيارات ، مما حول الكوبرى فى المنطقة ما بين أعلى رمسيس والتحرير لجراج لا تتحرك فيه السيارات ، وذلك فى الاتجاه للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر.

وتبدأ الكثافات المرورية منذ مطلع الكوبرى فى الدقى ، وتستمر حتى مخرج رمسيس ، فيما تبدأ بعذ ذلك هذه الكثافات فى الانخفاض.

ويشهد الكوبرى بعد مخرج رمسيس وحتى نهايته فى مدينة نصر سيولة مرورية.

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وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأثنين خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.