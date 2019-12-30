شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاريها بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط في مصر والعالم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأرسلت هيئة قضايا الدولة برقيات تهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط فى مصر، داعين أن تكون السنة الميلادية الجديدة 2020 فاتحة خير وبركة على العالم أجمع وعلى مصر الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تمنت الهيئة أن ينعم الله على مصر والعالم أجمع بالسعادة والأمن والأمان والوحدة والاستقرار.

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وتعد هيئة قضايا الدولة من أقدم الهيئات القضائية فى مصر والتى تعمل على حماية وصون المال العام والحفاظ عليه، من خلال الدفاع عن مؤسسات الدولة المختلفة أمام المحاكم وساحات العدالة حيث أنها تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

ونص الدستور فى مادته رقم (196) على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً".