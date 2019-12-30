شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: السيطرة على حريق محدود بالعربة الأخيرة من قطار 539 بكفر الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان رسمى صادر عنها اليوم أنه وبعد وصول قطار 539 بالجرار رقم 2135 ركاب القاهرة - منوف - كفر الزيات محطة كفر الزيات وبعد نزول جميع الركاب على الرصيف بسلام وأصبح القطار فارغ، وأثناء تدوير الجرار للقيام بالرحلة التالية تلاحظ لناظر تصاعد ادخنة من سقف العربة الاخيرة من القطار نتيجة لحريق محدود بها.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم استخدام خراطيم الإطفاء الخاصة بالمحطة وطفايات الحريق وبمساعدة مطافي البلدية تم إخماد الحريق نهائيًا وتحرر بذلك محضر شرطة برقم 2/106 أحوال نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات.

وفى نفس السياق قرر المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب هذا الحريق وحصر تلفيات العربة.

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