شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع سوق جملة العريش من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، وذلك فى ضوء أهمية هذا المشروع فى خدمة أهالى المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والهامة للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، كما نشرت قرار باعتبار منطقة تقاطع محور روض الفرج مع الطريق الدائرى، داخل اللويات بمطالع ومنازل المحور من أعمال المنفعة العامة .

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جدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت فى اجتماع لها مسبقا أن بحيرة قارون تعتبر ثالث أكبر البحيرات فى جمهورية مصر العربية وتعد من أقدم البحيرات الطبيعية فى العالم، كما تمثل الخزان الرئيسى لمياه الصرف الزراعى للأراضى المنزرعة فى محافظة الفيوم حيث تبلغ مساحتها حوالى 50 ألف فدان، فضلًا عن أنها تتمتع بمقومات الجذب السياحى للمحافظة، وتمثل إحدى المحميات الطبيعية وهى مصدر غنى بالثروة المعدنية للأملاح الذائبة ذات القيمة الاقتصادية العالية، إلى جانب أنها مصدر هام لصيد الاسماك، وموطن عالمى لبعض الطيور المهاجرة، وأن بحيرة قارون بحيرة داخلية مغلقة بسعة كلية 1100 مليون متر مكعب عند منسوب (–43.5) المصدر الرئيسى للمياه بها هو بعض ينابيع المياه الجوفية (تتدفق من قاعها وعلى شواطئها)، بالإضافة إلى الصرف الزراعى من عدة مصارف أهمها مصرف البطس ومصرف الوادى بالإضافة إلى 11 مصرفًا فرعيًا من الناحية الشرقية والجنوبية بواقع 450 مليون متر مكعب سنويًا ويبلغ معدل البخر حوالى 400 مليون متر مكعب سنويا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، بقيام وزارتى البيئة والموارد المائية والرى بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة فى بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة المائية بها.