الأزهر يحدد موعد مؤتمره القادم لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية بحضور الرئيس السيسى

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وقال الأزهر الشريف في بيان له، إنه تلقى إخطارًا من رئاسة الجمهورية برعاية الرئيس السيسي وحضوره لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الاسلامية، المقرر عقده في يومى 27-28 يناير المقبل، بعنوان "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية".
وكان قد عقد الأزهر الشريف مجموعة من ورش العمل ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات، كما سيواصل حواره مع مختلف فئات المجتمع حول تحديات تجديد الفكر الديني، وسوف يشارك بالمؤتمر علماء متخصصون من أنحاء العالم الإسلامى.
وكان قد دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي ، يوم الخميس 7 نوفمبر الماضى وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر إلى عقد ندوة للنقاش في "الشأن العام"، مؤكدًا أن أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن.
ووجه الرئيس السيسي - في مداخلة؛ تعقيبًا على كلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حديثه إلى وزير الأوقاف، قائلًا: "نحتاج أن نعمل على الفقرة الأولى من الكلمة التي ألقاها الوزير، ودعا إلى عقد ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكثر؛ للنقاش حول المفاهيم التي طرحها الوزير في كلمته، فضلًا عن المفاهيم التي طرحت من قبل.
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