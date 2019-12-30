شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تختتم الدورة الشرعية الثامنة لـ 33 إماما من دولة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدورة الثامنة لتدريب وتأهيل 33 إماماً من أئمة وخطباء ليبيا، فعالياتها اليوم الإثنين، التى عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، واستمرت شهراً كاملاً، التقى خلالها العلماء الليبيون بالعديد من أساتذة الأزهر الشريف، كما قامت المنظمة بترتيب عدة زيارات لهم شملت مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، وفي نهاية الدورة أقامت المنظمة حفل تكريم لهم حضره كلا من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور إبراهيم الهدهد - الرئيس السابق لجامعة الأزهر والمستشار العلمى للمنظمة.

وألقى الدكتور إبراهيم الهدهد، كلمة أشاد فيها بحسن تعاون الأئمة الليبين فى هذه الدورة وحرصهم على تلقى العلوم التى تساعدهم فى تنمية مهاراتهم العلمية والشرعية.

كما حرص الهدهد علي توجيه الأئمة الليبين بأهمية الرسالة التى يحملونها عند رجوعهم لبلدهم، والعمل على إزالة ماعلق فى أذهان بعض الشباب من أفكار لاتتفق مع صحيح الدين.

من جانبهم عبر الليبيون عن تقديرهم لمصر، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - رئيس مجلس إدارة المنظمة، وجهود المنظمة لتقديم يد العون لأشقائهم الليبين خاصة في هذه المرحلة الراهنة.

وقدمت المنظمة للمتدربين مجموعة من إصداراتها التى تفند الفكر المتطرف، وتساعد على حل كثير من المشكلات الفكرية المتشابكة والتي أحدثتها جماعات العنف والتطرف.