شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى فى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء "رويترز"، أن الحرس الثورى الإيراني يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى فى الخليج وعلى متنها طاقم ماليزى وذلك كما نشرت الوكالة لتهريبها النفط

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