شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: إقامة حفل أفضل لاعب فى أفريقيا بالغردقة دعاية سياحية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العد التنازلى للحدث السنوى الأهم للرياضة الأفريقية والعالمية وهو حفل جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للأفضل لعام 2019 لاختيار أحسن لاعب أفريقى، بجانب توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم بالقارة السمراء، الحفل تستضيفه إحدى فنادق مجموعة رجل الأعمال كامل أبو على يوم الثلاثاء 7 يناير 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور 27 عامًا على انطلاقها.

ويقام الحدث وسط اهتمام عالمى وأفريقى منقطع النظير حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوالى 1.2 مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بحائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 والتى يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز والسنغالى ساديو ماني.

وأنهت محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحى بالمحافظة كافة الاستعدادات للحفل واستقبال كبار النجوم العالميين والأفارقة، فيما أصدر اللواء عمرو حنفى تعليماته لكافة اجهزة المحافظة للاستعداد للحفل وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه، كما شدد على ضرورة حسن استقبال ضيوف الحفل من كافة أنحاء العالم ليعودوا بعده كسفراء فى بلادهم للسياحة المصرية عامة والبحر الأحمر بشكل خاص .

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وتم تزيين كافة شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقى والمسابقة بجميع شوارع الغردقة.

ومن جانبه، أكد الخبير السياحى كامل أبو على، أن هناك جهدا كبيرا من كافة الأطراف لإنجاح الحفل ولفت أنظار العالم بأثره له، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وتنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات، وأعرب عن ثقته بان حفل الأفضل هذا العام سيكون بالفعل الأفضل والأروع والأجمل فى تاريخ المسابقة بفضل الترتيبات عالية المستوى للحفل والأهم إقامته بالغردقة التى تعد اهم المدن السياحية فى العالم، مشيرا إلى أن الحدث سوف يسهم بشكل كبير فى الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر حيث يتابع الحفل حوالى مليار و200 مليون شخص حول العالم بجانب الحضور من مشاهير أفريقيا والعالم.

وقال أبو على: "نسعى أن تكون مشاركة هؤلاء المشاهير بالحفل تجربة سياحية رائعة ليشاركوا تفاصيلها مع مئات الملايين من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى وهو أفضل وسيلة للدعاية السياحية لكافة المدن المصرية وليست الغردقة وحدها.

وعلى الجانب الآخر فقد تم تشكيل مجموعة عمل من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ومجموعة بيك الباتروس المنظمة والمستضيفة للحفل تحت الإشراف المباشر لرجل الاعمال كامل أبو على لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للحفل، ويقوم وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بزيارة إلى الغردقة وتفقد آخر الاستعدادات للحفل بالمنتجع الذى يستضيف الحفل وإجراء معاينة وبروفة نهائية لتفاصيل الحفل.