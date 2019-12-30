شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مصر للصوت والضوء تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بالبدء في أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة الميدان بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير والحديقة الخاصة به، وكذلك وحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة.

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ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية توريد وتركيب وحدات الإضاءة الجمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير.. ويتم تمويل مشروع الإنارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مما يذكر وفى إطار احتفالات العالم باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضا مجانيا إضافيا للصوت والضوء بمنطقة الكرنك اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الساعه السادسة مساء، ويعتبر هذا تقليد تتبعه الشركة كل عام لاستقبال ذوى القدرات الخاصة والجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم لحضور عروض الصوت والضوء مجانا والاحتفال بهم بين احضان الحضارة المصرية القديمة.

وصرح محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء فى بيان له، أنه قد تقرر إقامة عرض مجانى للصوت والضوء باللغة العربية فى معبد الكرنك للاحتفال بهذا اليوم العالمى وقد تم دعوة العديد من دور الرعاية والجمعيات الخاصة بمتحدى الإعاقة، لافتًا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق ضرورة مجتمعية وواجب وطنى .