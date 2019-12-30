محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد علي عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام. كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي يصدر قرارًا بتكليف هاني محمود مستشارًا لرئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.