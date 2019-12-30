نهاد صبيح توقع عقد أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت الكاتبة والروائية نهاد صبيح عقد اتفاق مع الناشر أحمد دنيا، عن أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة".

ومن المقرر أن يجرى طرح الكتاب خلال معرض الكتاب المقبل، فضلًا عن تنظيم حفل لإطلاق توقيع الكتاب.

ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة هامة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.