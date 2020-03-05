الوكالة البريطانية للرقابة المالية تتراجع عن تحذير كراكن، لكن التحذير من بيتميكس ما زال قائمًا

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 08:52 صباحاً - تراجعت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة على عجل عن تحذير رسمي من شركة كراكن بعد خلطها للبورصة على ما يبدو مع محتالين عبر الإنترنت - ولكن لا يزال هناك تحذير مماثل حول بيتميكس نشطًا.

ففي ٣ مارس، نشرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إشعارًا على موقعها على الإنترنت تحذر المواطنين من أن ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة بالولايات المتحدة من حيث الحجم، كراكن، غير مصرح لها بالعمل في المملكة المتحدة.

وذكر التحذير أن الشركة "تستهدف الناس في المملكة المتحدة":

"نعتقد أن هذه الشركة تقدم خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة دون الحصول على إذن بذلك. اكتشفوا لماذا عليكم الحذر بشكل خاص من التعامل مع هذه الشركة غير المصرح بها وكيفية حماية أنفسكم من المحتالين."

كراكن تطالب هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بسحب التحذير

ومع ذلك، سرعان ما أزالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الإشعار قبل بضع ساعات بعد شكوى من كراكن.

حيث قال ممثل كراكن لكوينتيليغراف إنه يعتقد أن الإشعار يشير إلى أنشطة "المحتالين بالاستثمار" الذين يدعون أنهم يعملون تحت علامة كراكن التجارية. وكانت المشكلة هي أن إشعار هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يشير إلى عنوانين على جي ميل كجهات اتصال رسمية لكراكن. حيث قال الممثل:

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"كان التحذير يستند إلى عناوين جي ميل وأرقام الهواتف التي تنتمي إلى المخادعين في الاستثمار الذين يستخدمون علامتنا التجارية بشكل خاطئ وقد تواصلنا مع هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة للحصول على هذا التوضيح [...] تم تسجيل كراكن فيوتشرز (CryptoFacilities) بالفعل لدى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ضمن الرقم المرجعي ٧٥٧٨٩٥."

كما تدعي هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أيضًا أن بيتميكس غير مصرح لها بالعمل في المملكة المتحدة.

ففي نفس اليوم، نشرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة إشعارًا عامًا مشابهًا يستهدف بورصة مشتقات العملات المشفرة بيتميكس.

ويؤكد التحذير على أن بيتميكس تدير أنشطة منظمة في المملكة المتحدة على الرغم من عدم حصولها على إذن بتقديم منتجات مالية في نطاق الولاية القضائية. ويبرز الإشعار حسابات البريد الإلكتروني "support@bitmex.com" و"ben@bitmex.com" - ويبدو أن كلاهما عنوانان رسميان.

وقد بقي إشعار بيتميكس عبر الإنترنت لمدة ٤٨ ساعة حتى كتابة هذه المقالة.