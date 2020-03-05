محافظ بنك إنجلترا التالي: "كونوا مستعدين لفقدان كل أموالكم" عند استخدام بيتكوين

تام شمس - الخميس 5 مارس 2020 08:52 صباحاً - سيحصل الاستثمار في العملات المشفرة دائمًا على بعض الشكوك من المسؤولين الذين بدأوا في الأسواق التقليدية. واليوم في لندن، أعرب أندرو بيلي عن هذا الشعور، بحجة أن أي شخص يضع المال في بيتكوين يجب أن يكون مستعدًا لفقد كل ما يملك.

وقد أعطى بيلي أفكاره حول العملة المشفرة لأعضاء برلمان المملكة المتحدة في جلسة استماع للجنة الخزانة يوم ٤ مارس. وفي مقطع فيديو متاح لكوينتيليغراف، كرر بيلي تحذيراته السابقة حول بيتكوين والعملات المشفرة ككل قبل التصريح بما يلي:

"إذا كنت ترغب في شراء بيتكوين، فكن مستعدًا لتفقد كل أموالك ... [بيتكوين] ليس لها قيمة جوهرية."

وتمثل القليل من الثناء الذي أعطاه للعملة المشفرة هو وصفها بأنها "ذات قيمة خارجية". ومع ذلك، فإنها في اعتقاده "لم تجذب الكثير، كما توقع الناس."

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وخلال مقابلة مع بي بي سي في ديسمبر ٢٠١٧، في منتصف طفرة بيتكوين، وصفت بيلي الأصول الرقمية بأنها "متقلبة" و "سلعة غريبة" مع إعطاء نفس التحذير:

“If you want to invest in Bitcoin, be prepared to lose all your money” warns the head of the Financial Conduct Authority Andrew Bailey #newsnight pic.twitter.com/WRIwYOPCYQ

وبصفته الرئيس السابق لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، من المقرر أن يصبح بيلي حاكم بنك إنجلترا القادم في ١٧ مارس. وقد قدم الحاكم السابق، مارك كارني، دعمه لليبرا، التي من المقرر أن يطلقها فيسبوك هذا العام.

بنك إنجلترا لا يزال يستكشف العملات الرقمية للبنوك المركزية

وفي حين بينما قال المحافظ المنتهية ولايته كارني إنه منفتح على وجود عملة رقمية لبنك مركزي (CBDC) في المملكة المتحدة، يبدو أن تصريحات بيلي اليوم تشير إلى أن الوقت الذي سيقضيه في بنك إنجلترا سيأخذ اتجاهًا مختلفًا. ومع ذلك، سينضم ممثلون عن إنجلترا إلى ممثلي خمس دول أخرى في أبريل من هذا العام لمناقشة العملات الرقمية للبنوك المركزية.