شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنيا الجديدة يعقد ندوة بعنوان"المشروعات الصغيرة" لدعم مشاركة المرأة فى سوق العمل‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأن وحدة تكافؤ الفرص بجهاز المدينة، عقدت ندوة بعنوان" المشروعات الصغيرة"، وذلك فى ضوء زيادة مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة فى المجالات كافة.‬

‫وأضاف المهند محمد مصطفى أحمد: تهدف الندوة إلى التعريف بالجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتحفيز وتمكين المرأة المصرية وتنمية المهارات المهنية والتثقيف تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحوافز التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية المرأة بكيفية البدء فى إقامة المشروعات الصغيرة وإعداد خطة متكاملة تشمل التسويق والإدارة والتشغيل والإنتاج والماليات، كما يتم تعريف طلاب المدارس بخطوات عمل "مشروع صغير"، وكيفية إنشائه حيث تم عرض لنماذج ناجحة لطلاب تمكنوا من إقامة مشروعات خاصة بهم.‬

‫وأكد المهندس محمد مصطفى أحمد، استمرار الجهاز فى عقد مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل فى جميع المجالات التى تهم المرأة المصرية بشكل عام والعاملات بالجهاز بشكل خاص من تنمية المهارات المهنية والتثقيف الصحي والأسري والاجتماعي.‬

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وكان المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز المنيا الجديدة أنه تم تنظيم دورات تنمية بشرية بمقر الجهاز شملت غالبية الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية، للارتقاء بالمستوى الوظيفي، وكذا بناء موظف قادر على مواجهة التحديات للحفاظ على ما تم انجازه من مشروعات بالمدينة.

وأشار المهندس محمد مصطفى أحمد إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص الجهاز على دعم موارده البشرية في مختلف المجالات، وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي علي سرعة الإنجاز في العمل، موضحاً أن الاستثمار لا يتركز فقط في الخدمات التي نقدمها، ولكن يمتد إلى الاستثمار الأهم وهو الاستثمار في زيادة خبرات العاملين المتميزين، الذين نضع علي عاتقهم صناعة المستقبل وتطوير المدينة.

وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى وتطوير مبدأ إدارة الذات، واستمراراً في التأهل للمرحلة القادمة التي تحمل في طياتها كثيراً من التحديات تستوجب مزيداً من الاهتمام لإحداث تغيير جذرى على المستوى المهنى والشخصى لتحقيق التقدم والإنجاز علي صعيد العمل بجهاز المدينة.