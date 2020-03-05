شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: حملات مكبرة بالمدن الجديدة لإزالة التعديات ولا تهاون مع المخالفات‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة، أو أى مظاهر عشوائية.‬

‫وشدد الجزار على أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات والمخالفات، وعلى كل مخالف أن يزيل مخالفته، ويصحح وضعه، فالقانون سيطبق ولوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسنتعامل بحسم مع الجميع.‬

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‫وتنفيذا لهذه التكليفات، صرح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية والأحياء والأمن وبالتنسيق مع شرطة التعمير بالمدينة.‬

‫وقال المهندس أشرف فتحى محمود: إن الحملة استهدفت مناطق (الفردوس - إبنى بيتك)، وأسفرت عن إزالة أكثر من ٤٠ مخالفة، تنوعت بين تعدٍ على الطريق العام، ولوحات إعلانات مخالفة، ورفع عدادات لوحدات مخالفة، وبروز غير مقنن وتندات مخالفة أمام المحال والكافيتريات.‬

‫وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل أنحاء المدينة كافة، لمنع انتشار المظاهر العشوائية، وذلك فى إطار الحفاظ على النسق الحضارى للمدن الجديدة.‬

‫وصرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شَن حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمشروع "ابنى بيتك"، بالأحياء الـ(10 – 12 - 14) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون بين مسئولى الإشغالات والتعديات بإدارة التنمية بجهاز المدينة، وشرطة التعمير والمرافق.‬

‫وقال المهندس خالد شاهين: أسفرت الحملة عن إزالة عِدة بناءات عشوائية ومخالفات بالمشروع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لمنع العودة للمخالفات مرة أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار إعادة الانضباط وتنفيذ القانون وسرعة رصد المخالفات وإزالتها بالمدينة.‬

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‫ وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بالمدينة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القوانين واللوائح، كما تم التنبيه على مسئولى الأحياء السكنية بالمدينة بالتواجد الدائم لضبط المخالفات قبل الشروع فيها.‬

‫وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام الكافيتريات والمحال التجارية وعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بجهاز المدينة.‬

‫ وقال المهندس محمد رجب: أسفرت الحملة عن إزالة عدة إشغالات ومخالفات، تمثلت فى رفع الإشغالات أمام المحال وإزالة التندات والإعلانات المخالفة والباعة الجائلين، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية على المسطحات الخضراء بالمدينة.‬

‫وأكد رئيس الجهاز إستمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة فى القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة والتى تسئ إلى المظهر الجمالى.‬

‫وأشار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بالأسواق التجارية بعدة مناطق بالمدينة، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة وشرطة المرافق.‬

‫وقال المهندس شريف الشربينى: إن الحملة شملت مناطق (مول الإسراء بلازا – مول بلو ستار – سلومار)، حيث أسفرت عن رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة والمسطحات الخضراء أمام الكافتيريات والمحال التجارية، وكذا التندات المخالفة غير المرخصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.‬

‫وأضاف رئيس الجهاز، أنه أصدر تكليفات لمسئولى إزالة الإشغالات بجهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، وأن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على المظاهر العشوائية كافة.‬