شكرا لقرائتكم خبر عن "نيومونت للذهب": قطاع التعدين المصرى جاذب لاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع نائب رئيس شركة "نيومونت للذهب" للعلاقات الدولية نيكولاس كوتس ونائب رئيس الشركة للتخطيط الاستراتيجي وعدد من قيادات الاستكشاف والبحث بالشركة والتى تمتلك أكبر احتياطي ذهب مؤكد بالعالم وتعد من اكبر الشركات امتلاكاً لمناجم في العالم .

وخلال المباحثات تم استعراض ما تم من أعمال تطور بقطاع التعدين المصري، وأبدت الشركة رغبتها فى دخول المزايدة القادمة للذهب وتم استعراض المناطق المطروحة بالمزايدة، وشروطها والنظام المالى الجديد لتحفيز المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين المصرى .

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وكان المهندس طارق الملا قد أكد أمام قمة وزراء التعدين أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ولفت الملا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات امام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على ارض الواقع .

كما أكد على أهمية تعظيم مساهمة التعدين فى الناتج المحلى للدول التعدينية والذى يتراوح بين 0.5% و20%، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر سيدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومى ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، وشدد على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا فى أعمال البحث والتعدين بما يؤدى إلى تقليل التكاليف وبالتالي يؤدى إلى اتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.