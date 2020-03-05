الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 05-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مستوى 0.9588، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.9435 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9588 سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مستوى 0.9712 كمحطة أولى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9620
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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