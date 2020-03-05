شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاور المقاومة – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه تحرّك مؤشر ستوكاستيك عند مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 0.6465.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.6620 ثم 0.6670 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6550 والمقاومة 0.6670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط