شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً يوم أمس بعد الاقتراب من مستوى 53.20، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تتواجد أهدافها الرئيسية التالية عند 49.87 ثم 48.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 53.20 سيدفع السعر لاختبار مقاومة القناة الرئيسية الهابطة حول 56.30 قبل أي محاولة جديدة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط