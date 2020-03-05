شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار جانبي – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار جانبي مؤخراً، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليستقر دون مستوى 47.80، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 43.50 و43.00.
كسر مستوى 46.15 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة، بينما يمثل اختراق 47.80 عامل إيجابي سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مناطق 49.10 وقد يمتد إلى 50.40 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.50 والمقاومة 48.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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