شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب حول 17.25، ولم يظهر أي حركة قوية يوم أمس، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو للفترة القادمة، معتمدين على الثبات فوق مستوى 16.96، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 17.60 وتمتد إلى 18.38 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد