شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 05-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1633.60، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1689.33.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1633.60 سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1599.10 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1670.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد