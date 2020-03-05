الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز المقاومة – تحليل - 05-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 1.3375 ويستقر فوقه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، في طريقه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن الهدف الأول يتمثل بزيارة مستوى 1.3475.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 1.3375 ثم 1.3328 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد وبدء سيناريو تصحيحي هابط على المدى اللحظي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3330 والمقاومة 1.3475
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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