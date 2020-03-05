الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 05-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.2845 ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، في طريقه لاختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.2920، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع كبير في الشراء.
لذلك، فإن هذه العوامل تدعم فرص استمرار السيناريو التصحيحي الهابط خلال الفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بمهاجمة مستوى 1.2736 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.2552، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2920 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لمواصلة الارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2770 والمقاومة 1.2920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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